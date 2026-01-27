ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът от катастрофата с две жертви край Бургас ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22172172 www.24chasa.bg

ЦСКА 1948 с извънредна контрола в Турция

860
Снимка: ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола по време на зимния си подготвителен лагер в Белек, съобщиха официално от футболния клуб.

Възпитаниците на Иван Стоянов ще премерят сили утре срещу лидера в босненското първенство – 'Борац" (Баня Лука). Двубоят ще започне в 16:00 часа българско време.

ЦСКА 1948 вече изизгра шест проверки в турския курорт, като се наложи над шампиона и лидер в словашкото първенство "Слован" (Братислава), завърши наравно срещу полски "Ягелония" и допусна минимални загуби от словашкия "Спартак" (Търнава), от австрийския ЛАСК (Линц), от румънския 'Рапид" (Букурещ) и от турския "Гьозтепе".

Отборът ще завърши серията си от приятелски мачове в Турция срещу южнокорейския "Гануон" на 1 февруари.

Снимка: ЦСКА 1948

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)