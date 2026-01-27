Имиграционните на САЩ ще участват в охраната на Зимните олимпийски игри в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската Служба за имиграция и митнически контрол (ICE) потвърди днес, че ще участва в охранителните дейности по време на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, които ще се проведат следващия месец, съобщава италианската новинарска агенция АНСА.

Това предизвика тревога в различни среди в Италия, след като в последните седмици агенти на службата убиха двама души в Минеаполис.

„По време на олимпийските игри ICE ще подпомага Дипломатическата служба за сигурност към Държавния департамент на Съединените американски щати и властите на страната домакин при оценката и ограничаването на рискове, свързани с транснационални престъпни организации“, се казва в изявление на службата, цитирано от Франс прес и БТА.

„Всички операции по сигурността остават под италианска юрисдикция.“

Вчера източници от Министерството на вътрешните работи на Италия заявиха, че ICE няма да осъществява дейност в Италия по време на Зимните олимпийски игри, докато губернаторът на област Ломбардия Атилио Фонтана посочи, че агентите ѝ ще имат много ограничена роля, като ще осигуряват охрана на вицепрезидента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, които ще присъстват на церемонията по откриването на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Потвърждението на информацията, че ICE ще има роля, беше посрещнато с разочарование и тревога.

„Това е милиция, която убива“, заяви лявоцентристкият кмет на Милано Джузепе Сала пред радио RTL.

„Не можем ли поне веднъж да кажем не на Тръмп? Ясно е, че те не са добре дошли в Милано".

„Служителите на ICE не трябва да идват в Италия, защото не са в съответствие с нашия демократичен начин за осигуряване на сигурността.“

Алесандро Дзан, член на Европейския парламент от лявоцентристката Демократическа партия, заяви, че участието на службата е „неприемливо“, като добави, че министър-председателят Джорджа Мелони трябва „да спре да изпълнява нарежданията на Тръмп“.

Дори Масимилиано Салини, член на Европейския парламент от партия „Форца Италия“, която е част от управляващата коалиция на Мелони, заяви, че „няма необходимост от тях“.