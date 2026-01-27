ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елиза Янева натупа №1 в схемата в Португалия

Елизара Янева Снимка: БФТенис

Елизара Янева започна с победа на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка елиминира водачката в схемата Греет Минен (Белгия) с 3:6, 6:1, 7:5 след почти два часа игра.

Янева е 319-а в класацията на УТА в момента, но има всички шансове да пробие за първите път след първите 300 при жените през следващата седмица след доброто си представяне от началото на сезона, в това число класирането за финал на турнир в Манчестър преди десетина дни.

Елизара Янева Снимка: БФТенис

