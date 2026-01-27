ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Утре стартира продажбата на билети за финала за су...

В Испания: Ще приемем финала на световното през 2030 г.

1896

Президентът на Испанската футболна федерация (RFEF) Рафаел Лусан заяви, че Испания ще бъде домакин на финала на световното първенство през 2030 година, което ще бъде организирано съвместно с Португалия и Мароко, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Мароко също настоява да бъде домакин на финала в Казабланка на „Гранд Стад Хасан II", огромен стадион, който в момента се строи северно от града.

„Испания е доказала организационния си капацитет през много години. Тя ще бъде лидер на световното първенство през 2030 г. и финалът на това световно първенство ще се проведе тук", каза Лусан на събитие, организирано от Асоциацията на спортната преса в Мадрид.

Лусан не каза дали мачът ще се играе на „Сантяго Бернабеу" в Мадрид или на „Камп Ноу" в Барселона.

След като бъде завършен в края на 2028 г., се очаква новият стадион в Мароко да побере 115 000 зрители. Президентът на Кралската футболна федерация на Мароко (FRMF) Фаузи Лекджаа миналата година изрази желанието си финалът да се проведе в Казабланка.

Лусан припомни за предизвикателствата, пред които Мароко се изправи по време на домакинството на последната Купа на африканските нации, включително хаотичните сцени по време на финала между Сенегал и Мароко този месец.

Този мач, който Сенегал спечели с 1:0, беше засенчен от инциденти от страна на феновете и протести на сенегалците, които временно напуснаха терена.

„Мароко наистина претърпява трансформация във всяко едно отношение, с великолепни стадиони. Трябва да признаем какво е направено добре. Но на купата на африканските нации видяхме сцени, които увреждат имиджа на световния футбол."

