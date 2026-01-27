ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Утре стартира продажбата на билети за финала за су...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22173343 www.24chasa.bg

Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в стрелбата

1968
Весела Лечева във Франкфурт

Председателят на БОК и Българския стрелкови съюз Весела Лечева ще отговаря за връзките на Европейската конфедерация по стрелба с Международния олимпийски комитет (МОК), Европейските олимпийски комитети (EОК) и националните олимпийски комитети. Това беше решено на заседание на Изпълнителното бюро, което се проведе днес във Франкфурт. На него новото ръководство на европейската стрелба разпредели ресорите и отговорностите. Преди няколко месеца Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация.

Лечева влиза и в комитета, който ще разпределя средствата за федерациите и различните програми. Председателят на Българския стрелкови съюз стана също така член на координационната комисия за Европейските игри в Истанбул през 2027, което е най-голямото събитие преди Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

По време на заседанието бяха определени състезанията, на които ще се дават олимпийски квоти. Занапред ще има и нова възрастова група – до 23 години при мъжете и жените.

„Получих огромно доверие от моите колеги, както и сериозни отговорности. В качеството ми на вицепрезидент на европейста стрелба ще положа максимални усилия да заздравим връзките с Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети и всички членове на олимпийското движение. Стрелбата има трайно място в олимпийската програма, а стремежът е тя да става все по-атрактивна за публиката", коментира Весела Лечева.

След прибирането си в София председателят на БСК ще посети Бургас. Около 800 участници от близо 40 държави ще участват на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе в „Арена Бургас". Официалното откриване на първенството е на 3 февруари от 18:30 ч. Лечева е и водач на българската делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, които започват на 6 февруари.

Весела Лечева във Франкфурт
Весела Лечева във Франкфурт
Весела Лечева във Франкфурт
Весела Лечева във Франкфурт
Весела Лечева във Франкфурт
Весела Лечева във Франкфурт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)