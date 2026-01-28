“Борусия” (Д) №1 в Шампионската лига

“Борусия” (Дортмунд) окупира топ 3 по публика в Шампионската лига. Феновете на германския тим са изпълнили до краен предел трибуните на “Сигнал Идуна Парк” по време на трите домакинства през този сезон в лигата на богатите, въпреки че любимците им не играят с най-популярните тимове на континента. Точно 81 365 души е публиката в срещите на “Борусия” в мачовете с “Атлетик” (Б), “Виляреал” и “Бодьо/Глимт”. Тази вечер дортмундци посрещат “Интер” в мач, който може да изпрати единия от двата отбора в топ 8 и по този начин да избегне допълнителния плейоф за 1/8-финалите на турнира.

Треньорът на “Пари Сен Жермен” Луис Енрике пък каза, че няма значение дали тимът му ще завърши сред първите 8 в Шампионската лига, стига накрая парижани пак да триумфират с най-ценното клубно отличие. Френският тим е домакин на друг отбор, чието финансиране идва от арабските емирства - “Нюкасъл”.

Познат чех пък ще ръководи последния мач от същинската фаза за “Лудогорец” в Лига Европа. Разградчани се нуждаят от малко чудо, за да продължат напред във втория по сила турнир на УЕФА. Съдия на срещата с “Ница” ще е Онджей Берка. Чехът вече е ръководил среща на българския хегемон преди 3 г., когато “Лудогорец” би гранда “Фенербахче” с 2:0.

В същото време за последните мачове от груповите фази на двата най-големи турнира на УЕФА няма българско представителство сред реферите. От официалните лица страната ни ще бъде представена единствено от Дойчин Бахов. Мениджър на направление “Женски футбол” към БФС е изпратен на срещата от Лига Европа между “Го Ахед Игълс” и “Брага”.

