ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво решава правителството в оставка утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22173557 www.24chasa.bg

Веласкес наясно с титулярите за първите мачове на “Левски”

1964
Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес напълно е избистрил титулярните 11 за предстоящите мачове.

Днес “сините” ще представят тима си пред феновете на “Герена” в последната си контрола преди официалните двубои. Съперник ще е втородивизионният “Вихрен”. На 3 февруари столичани пък излизат в сблъсък за суперкупата срещу “Лудогорец”.

Срещу отбора от Сандански испанският предводител на лидера в Първа лига ще заложи на най-доброто, с което разполага. Очаква се единственото към момента ново попълнение Армстронг Око-Флекс да попадне сред титулярите още от първия официален мач.

“Той ще ни помогне да вдигнем нивото”, каза друго крило в лагера на “сините” - Радослав Кирилов, при завръщането на тима от лагера в Турция.

“Има израстване в отбора. Все по-добре успяваме да изработим някои неща на терена, но има още много път. Трябва да сме смирени и да не летим в облаците”, каза още Кирилов.

Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)