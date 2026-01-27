Веласкес наясно с титулярите за първите мачове на “Левски”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес напълно е избистрил титулярните 11 за предстоящите мачове.

Днес “сините” ще представят тима си пред феновете на “Герена” в последната си контрола преди официалните двубои. Съперник ще е втородивизионният “Вихрен”. На 3 февруари столичани пък излизат в сблъсък за суперкупата срещу “Лудогорец”.

Срещу отбора от Сандански испанският предводител на лидера в Първа лига ще заложи на най-доброто, с което разполага. Очаква се единственото към момента ново попълнение Армстронг Око-Флекс да попадне сред титулярите още от първия официален мач.

“Той ще ни помогне да вдигнем нивото”, каза друго крило в лагера на “сините” - Радослав Кирилов, при завръщането на тима от лагера в Турция.

“Има израстване в отбора. Все по-добре успяваме да изработим някои неща на терена, но има още много път. Трябва да сме смирени и да не летим в облаците”, каза още Кирилов.

