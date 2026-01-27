ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво решава правителството в оставка утре

"Нефтохимик" раздава шалчета и снимки с купата на феновете си

Велизар Маджаров

1692
Снимка: Startphoto.bg

Волейболният "Нефтохимик" ще раздава  шалчета със снимката на отбора с купата на България на верните си фенове, дошли в петък в зала "Бойчо Брънзов", за да подкрепят отбора срещу "Пирин" (Разлог). Мачът е от 14-ия кръг в първенството. За късметлиите ще има и топки с автографи на всички волейболисти.

След края на двубоя, който е своеобразно повторение на финала за купата, всички мераклии ще могат да се снимат с трофея и избран от него волейболист.

Билетите за мача в петък от 18,30 часа вече са пуснати в продажба онлайн и са на цена от 6 евро, съобщиха от бургаския клуб. Учащи и пенсионери ще влизат срещу 4 евро.

