Мони Николов пак води "Локомотив" към победа в Русия

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) записа 18-а победа в руския волейболен елит след нов силен мач на националния ни разпределител Мони Николов.

"Железничарите" се наложиха при визитата си на "Белгород" с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20).

19-годишният Николов, който днес с брат си Алекс попадна в топ 10 на анкетата за спортист №1 на България, освен майсторски отигравания към нападателите се отчете и с 8 точки (3 аса, 3 блока).

"Локомотив" има 18 победи, 3 загуби и 53 точки на второто място, а лидер с е шампионът "Зенит" (Казан) с 20, 1, 57.

"Белогорие" е 5-и с 14, 7, 43.