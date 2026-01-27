Световните ни вицешампиони срещат всички големи сили в Лигата на нациите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станаха ясни съперниците на волейболните ни национали, които под ръководството на италианеца Джанлоренцо Бленджини, стигнаха до второто място на световното във Филипините през септември миналата година, ще срещнат всички големи сили в Лигата на нациите това лято. Това реши тегленият днес жребий.

България ще започне участието си в силния турнир в Бразилия между 10 и 14 юни, където ще участват още домакините, Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Тежка група очаква националите и във втората седмица (24 - 28 юни), когато те ще играят в словенската столица Любляна между 24 и 28 юни. Там ще са още редом до домакините, световния шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна.

Между 14 и 19 юли България ще се подвизава в Чикаго в компанията на САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите отново ще са в китайския град Нинбо (29 юли - 2 август).

Миналата година държавният ни тим се представи силно в надпреварата, като записа 6 победи и 6 загуби и до последно имаше шанс да е сред най-добрите 6. Завърши 9-и.