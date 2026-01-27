ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов най-резултатен за 4-ата победа на "Лубе" в Шампионската лига

Алекс Николов ликува след точка. Снимка: CEV

Асът на волейболния ни национален тим Александър Николов изнесе поредния си силен мач за италианския "Лубе".

Световният вицешампион от Манила, който днес заедно с брат си Симеон попадна сред 10-те най-добри спортисти на България за миналата година, бе най-резултатен за домакинския успех 3:0 (25:10, 25:19, 25:19) над белгийския "Льовен" в срещата от 4-ия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

22-годишният посрещач/диагонал завърши с 14 точки (1 блок).

"Лубе" има 12 точки на върха в класирането и уверено върви към класиране за елиминациите на най-авторитетния европейски клубен турнир.

