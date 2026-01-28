Световният шампион на България влезе за първи път в топ 800 на тениса при мъжете

Световният ни шампион за юноши в тениса за миналата година Иван Иванов отново стигна финал в академията на Рафаел Надал и пак не успя срещу руснак.

Носителят на титлите от “Уимбълдън” и откритото на САЩ за юноши през миналия сезон отстъпи 1:6, 4:6 на Ярослав Демин. Двамата бяха съперници на същото място в Манакор (Исп) и на 11 януари, когато представителят на бившия СССР се наложи по-убедително.

17-годишният Иванов обаче си осигури рекордно класиране в световната ранглиста при мъжете. С резултатите от турнирите в академията, където тренира, варненецът ще скочи със 77 места и ще влезе за първи път в топ 800. В актуалната класация за момента световният шампион до 18 г. е 778-и.

Иванов скоро трябва да се присъедини към националния ни отбор за купа “Дейвис”. В мач от кваликациите в елитната група на световното за мъже нашите приемат Белгия на червен корт в зала “Колодрума” в Пловдив на 7-8 февруари.

