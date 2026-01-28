ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Титулярят Груев може да закара японец в Истанбул

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22175386 www.24chasa.bg

Титулярят Груев може да закара японец в Истанбул

1504
Даниел Фарке през тази година определя ролята на резерва за Ао Танака. Снимка: Ройтерс

2026-а започна по най-добрия начин за българския национал Илия Груев. 25-годишният халф започна титуляр за “Лийдс” и в 6-ия мач за януари, а йоркширци продължиха добрата си серия с равенство 1:1 като гост на “Евертън” в среща от 23-ия кръг на английската Висша лига.

Според някои медии на Острова твърдото място на Груев в стартовия състав на германския мениджър Даниел Фарке може да доведе до изходящ трансфер. Титулярната позиция на българина е за сметка на японеца Ао Танака. Интерес към него има от турския гранд “Галатасарай”. Според информациите сегашният статус на Танака може да го накара да поеме към Истанбул.

Срещу “Евертън” японецът смени Груев в 66-ата мин, но след това през него мина подаването за изравнителното попадение на домакините. Илия напусна терена, след като получи жълт картон. Най-вероятно при натиска на ливърпулци Фарке искаше да го предпази от втори.

Даниел Фарке през тази година определя ролята на резерва за Ао Танака. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)