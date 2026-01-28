Титулярят Груев може да закара японец в Истанбул

2026-а започна по най-добрия начин за българския национал Илия Груев. 25-годишният халф започна титуляр за “Лийдс” и в 6-ия мач за януари, а йоркширци продължиха добрата си серия с равенство 1:1 като гост на “Евертън” в среща от 23-ия кръг на английската Висша лига.

Според някои медии на Острова твърдото място на Груев в стартовия състав на германския мениджър Даниел Фарке може да доведе до изходящ трансфер. Титулярната позиция на българина е за сметка на японеца Ао Танака. Интерес към него има от турския гранд “Галатасарай”. Според информациите сегашният статус на Танака може да го накара да поеме към Истанбул.

Срещу “Евертън” японецът смени Груев в 66-ата мин, но след това през него мина подаването за изравнителното попадение на домакините. Илия напусна терена, след като получи жълт картон. Най-вероятно при натиска на ливърпулци Фарке искаше да го предпази от втори.