Арестувани са собственикът и двама служители на фа...

Двама фенове на "Челси" в болница след бой в Неапол

Площад „Белини” в Неапол СНИМКА: Инстаграм

"Челси" предупреди феновете да бъдат "изключително внимателни" в Неапол, след като двама фенове бяха прегледани в болница преди мача от Шампионската лига в италианския град днес.

"Двама фенове са настанени в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи. Клубът би искал да напомни на всички привърженици да бъдат изключително внимателни, докато са в града, и да вземат предвид съветите, дадени им преди този мач", допълват още от английския тим.

"Челси" се надява да си осигури място в челната осмица с победа над "Наполи" в груповата фаза на Шампионската лига, което би им осигурило място на осминафиналите и би им помогнало да избегнат участие в плейофния кръг следващия месец

