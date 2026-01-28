Българин се класира за 1/4-финалите на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

17-годишният Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха над участващите с „уайлд кард" представители на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава със 7:5, 7:6 (3).

В спор за 1/2-финалите те ще се изправят срещу четвъртите в схемата Танишк Кондури и Кийтън Ханс от САЩ.

За българския талант това е дебют в турнирите от "Големият шлем". Той отпадна в първия кръг на сингъл в Мелбърн.

Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).