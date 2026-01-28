ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестувани са собственикът и двама служители на фа...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22176256 www.24chasa.bg

"Астън Вила" си върна нападател на "Бешикташ" и "Рома"

776
Тами Ейбрахам подписа договор с "Астън Вила". Снимка: сайт на "Астън Вила"

Нападателят Тами Ейбрахам се завръща в "Астън Вила", след като клубът от Висшата лига се съгласи да купи правата му от турския "Бешикташ" за 18 милиона британски лири.

Ейбрахам бе част от тима на "Вила", който спечели промоция за Висшата лига през сезон 2019-19, като вкара 25 гола под наем от Челси, който по-късно го продаде на италианския "Рома".

Той игра под наем в "Бешикташ" от "Рома", но клубът от Истанбул активира откупната му клауза в понеделник за 11 милиона британски лири, като така турците бързо спечелиха от нападателя. 28-годишният английски национал ще даде нови варианти за атаката на тима на Унай Емери, който все още е в борбата за титлата.

Отборът от Бирмингам приема "Брентфорд" в събота.

Тами Ейбрахам подписа договор с "Астън Вила". Снимка: сайт на "Астън Вила"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание