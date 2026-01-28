"Астън Вила" си върна нападател на "Бешикташ" и "Рома"

Нападателят Тами Ейбрахам се завръща в "Астън Вила", след като клубът от Висшата лига се съгласи да купи правата му от турския "Бешикташ" за 18 милиона британски лири.

Ейбрахам бе част от тима на "Вила", който спечели промоция за Висшата лига през сезон 2019-19, като вкара 25 гола под наем от Челси, който по-късно го продаде на италианския "Рома".

Той игра под наем в "Бешикташ" от "Рома", но клубът от Истанбул активира откупната му клауза в понеделник за 11 милиона британски лири, като така турците бързо спечелиха от нападателя. 28-годишният английски национал ще даде нови варианти за атаката на тима на Унай Емери, който все още е в борбата за титлата.

Отборът от Бирмингам приема "Брентфорд" в събота.