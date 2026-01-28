Контузия на италианец спаси Джокович в Мелбърн, би рекорда на Федерер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният Новак Джокович се класира за 1/2-финалите на откритото на Австралия по тенис след контузия на италианеца Лоренцо Музети и негово отказване. Травмата на италианеца спаси сърбина, който изоставаше в резултата с 4:6, 3:6, 3:1, преди Музети да прекрати участието си заради проблем в дясното бедро.

Джокович призна превъзходството на противника след мача. „Наистина ми е жал за него. Той беше много по-добър, а тази вечер аз бях на път за вкъщи", заяви Ноле.

Това бе 103-ата му победа в Меблърн и той едно лично е №1, изпреварвайки швейцареца Роджър Федерер.

На 1/2-финалите Джокович чака победителя от мача между шампиона в последните 2 издания на Australian Open Яник Синер (Ит) и Бен Шелтън (САЩ).