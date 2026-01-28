ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юрген Клоп ще прави нова футболна лига в Германия

1268
Юрген Клоп

Бившият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп работи по планове за създаване на нова футболна лига в Германия, пише Bild.

Клоп възнамерява да създаде лига до 21 години, за да помогне на играчите да натрупат значителен опит, преди да преминат в Бундеслигата. Той работи по тази инициатива заедно с Маркус Крьош, Сами Хедира, Андреас Ретиг и Марк Ленц. Твърди се, че идеята за новата лига е възникнала от нарастващите опасения относно трудността на младите таланти да пробият в първите мъжки отбори.

Организаторите твърдят, че недостатъците на настоящата система включват редица фактори: само девет германски академии са сред 100-те най-продуктивни в Европа, Бундеслигата има най-малко играчи, израснали в собствената ѝ система, сред петте най-добри лиги в Европа, а 85% от игровото време в Бундеслигата отива на играчи, които не са преминали през академията.

Клоп в момента заема поста глобален ръководител на футболния отдел в "Ред Бул".

Юрген Клоп
