Двама от "Тотнъм" катастрофираха преди мач от Шампионската лига във Франкфурт

Старши треньорът на "Тотнъм" Томас Франк разкри, че двама от титулярните футболисти на отбора са катастрофирали преди заминаването за Франкфурт за мача от Шампионската лига с "Айнтрахт", който е днес.

„Рандал Коло Муани и Уилсън Одобер се справят добре. За съжаление, те претърпяха лека автомобилна катастрофа, но всичко е наред. Те ще заминат за Франкфурт малко по-късно. Педро Поро има контузия на подколянното сухожилие и ще отсъства четири седмици. Мики ван де Вен има лек проблем и не пътува с нас", цитира официалния уебсайт на УЕФА думите на Франк.