Кметът на Милано за ICE: Мръсни убийци

Кметът на Милано Джузепе Сала се изказа доста остро, след като стана ясно, че печално известната американска агенция ICE ще изпрати свои хора от спецзвената, за да охраняват американски дипломати на олимпиадата.

“Със сигурност те не са добре дошли в нашия град. Това са мръсни убийци, които действат по собствените си правила”, категоричен бе Джузепе Сала в интервю по радиото.

Агенцията за борба с нелегалната имиграция се прочу с акциите си в Минеаполис, където бяха убити двама американци без особени причини. Заради това в много градове на САЩ има всеки ден протести за изхвърлянето на агентите от градовете.

В един от лагерите на агенцията почина и българин от Чикаго, но инцидентът бе забравен доста бързо от родните власти.

“Аз не виждам някакъв проблем”, заяви обаче вътрешният министър на Италия Матео Пинтадеоси.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще ръководи делегацията за откриването на олимпиадата на 6 февруари. С него ще бъдат съпругата му Уша и държавният секретар Марко Рубио.

Агенцията ICE е една от рожбите на Доналд Тръмп и има огромна власт, като по закон се отчита директно на президента и на никой друг.

