Синер спечели срещу американец и ще играе срещу Джокович на 1/2-финалите в Мелбърн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Носителят на трофея от последните 2 издания на Australian Open Яник Синер продължава защитата на титлата си в Мелбърн, след като се класира на 1/2-финал.

Италианският №2 в тениса направи необходимото, за да запише победа и в 9-ия си мач срещу американския левичар Бен Шелтън - 6:3, 6:4, 6:4 (22 от 22 сета).

В 1/2-финалите Синер ще се изправи срещу сръбската легенда Новак Джокович. Срещу 38-годишния Ноле бившият скиор, който е на 24 г., има 6 победи от 10 мача. В последните 5 неизменно печели срещу сърбина.

Преди 2 г. Яник победи Новак именно в 1/2-финалите на откритото на Австралия, а след това триумфира за първи път.