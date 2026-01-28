ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стадионът на аржентински гранд ще стане вторият най-голям на света

1128
СНИМКА: "РИВЪР ПЛЕЙТ"

Аржентинският футболен гранд "Ривър Плейт" обяви планове да обнови клубния стадион "Монументал" в Буенос Aйрес. Капацитетът му ще бъде увеличен до 101 000 места, като ще бъде монтиран и покрив.

След обновяването стадионът ще се превърне във втория по големина футболен стадион в света. Строителните дейности ще бъдат извършени от компанията Schlaich Bergermann Partners (SBP), която е работила по редица европейски съоръжения.

Обновеният стадион ще бъде готов около 2029 г. Клубът също така заяви, че строителството няма да попречи на спортните събития.

"Ривър Плейт" ще похарчи над 100 милиона долара за обновяването

СНИМКА: "РИВЪР ПЛЕЙТ"

