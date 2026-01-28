Министър помага на наш колоездач в Индия

Наш отбор участва в първото състезание в Индия от календара на Международния колоездачен съюз.

В обиколката на Пуне караха Цветан Иванов, Борислав Иванов, Васил Попов, Никола Илиев и Радостин Златев от столичния клуб "Левски". Сред отборите бе и "Бургос", който има старт в обиколката на Испания.

Заради голямата разлика в климата (от -9 градуса на 29) в първите дни на състезателите ни бе доста тежко. Първият етап бе неутрализиран на 23-ия километър заради тежко падане на над 80 колоездачи. След въвлечените в инцидента бяха Цветан Иванов и Борислав Иванов, но и двамата продължиха.

Организацията бе много добра, като за състезанието домакините ремонтираха или направиха нови пътища с дължина над 400 км. В транфера между летищата обаче се загуби велосипедът на Васил Попов и се наложи отговарящият за обиколката министър да звъни лично, а колелото бе доставено след 4 дни.

Клуб "Левски" организира у нас обиколката на Витоша и купа "Камен Станчев" и купа "Боровец", които ще се проведат преди и след етапите в България от обиколката на Италия.