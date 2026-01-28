ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дамите на България в Бразилия, Тайланд и Сърбия за Лигата на нациите

2020

Станаха ясни турнирите от Лигата на нациите, в които ще участва женския национален отбор по волейбол на България.

Избраничките на новия селекционер - италианеца Марчело Абонданца, ще играят в Бразилия, Тайланд и Сърбия.

Нашите ще стартират участието си в Бразилия. Турнирът ще се проведе между 3 и 7 юни. Там ще са още домакините, Турция, Италия, Доминикана и Нидерландия.

Втората седмица от турнира България ще играе в Тайланд между 17 и 21 юни, където ще участват още домакините, Канада, Украйна, Нидерландия и Полша.

Третият турнир за волейболистиките ни е между 8 и 12 юли в Белград, като сръбската столица ще играят домакините Чехия, Франция, Германия и Нидерландия.

Финалите в Лигата на нациите при жените ще бъдат в Макао (Китай) от 22 и 26 юли.

