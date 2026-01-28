50 български състезатели ще участват на европейската купа по джудо "Освобождение"

Около 50 български състезатели ще участват на европейската отворена купа по джудо "Освобождение" през уикенда в София, а целта пред ръководството на федерацията е завоюване на повече олимпийски квоти за Младежката олимпиада тази година и олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.Това обявиха на пресконференция президентът на БФ Джудо Румен Стоилов и Даме Стойков, вицепрезидент на централата.

Младежката олимпиада ще се състои в Дакар (Сенегал) от 31 октомври до 13 ноември.

"Ще използвам възможността да благодаря на Министерството на младежта и спорта, на министър Иван Пешев, за помощта, съдействието, предходната 2025 година за организацията на това състезание, защото на всички им е ясно, че един такъв турнир не се прави от днес за утре, а се готвим от месеци. Целта ни е повече квоти за Младежката Олимпиада и за Игрите в Лос Анджелис", коментира Стоилов.

"Това е може би един от най-старите международни турнири в България и в последните години се очертава да става все по-престижен. Преди години, когато ние с Георги Георгиев бяхме състезатели, турнирите се деляха на категория А, Б и В в Европа и в света, имаше само един Мастърс в Япония, сега са Световни купи, Гран При, Шлем и т.н. - по-модерно. Турнир "Освобождение" беше категория А, един от най-добрите в Европа и в света. Преди години, преди да се заемем ние като ръководството на федерацията, беше позападнал, сега се опитваме да го възродим и с всяка изминала година стана все по-добър и по-добър, но това е един труден процес и се надяваме да го закараме там където беше. Скъпи състезатели, чрез вас искам да приветствам всички джудисти, които ще участват. Интересът към събитието е много голям, имаме около 400 състезатели и ако може всичките да станете първи или да сте поне на финал, някой дано да вземе Купата Освобождение", заяви Даме Стойков.

"Първи турнир за годината, очертава се много силно състезание, което носи точки за разнглистата, а догодина и за олимпийската ранглиста. Ние ще участваме с около 50 състезатели и се надявам да покажат какво могат. Ние пък като треньори да видим нови състезатели, за да се подобри подготовката", каза старши треньорът на националния отбор Георги Георгиев.

На 6-7 февруари страната ще участва с трима представители на турнира от Големия Шлем в Париж - Марк Христов, Георги Граматиков и Боян Йотов.

"Имахме 15 години дупка в женското джудо, освен Ивелина Илиева, но сега развиваме и женското джудо. Имаме почти завършени състезателки, с които след 2-3 години ще се гордеем", добави Стойков.

Състезателите Марк Христов, Георги Граматиков, Боян Йотов и Христо Вълков заявиха, че за тях "Освобождение" е специален турнир.

"Освобождение" е специален турнир, освен българската публика. През 2017 година участвах за първи път, миналата година бях номер 1 и отпаднах в първия кръг. Сега е различно, връщам се след контузия и операция, надявам се да ми даде добър старт за годината", заяви Марк Христов.

Турнирът ще бъде официално открит от Министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Двубоите започват в 10.00 часа, а финалите са от 16.30 и в двата дни. Входът за публиката в "Арена 8888" в свободен.