Тайсън Фюри се завръща на ринга, ще се бие с руснак

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април във Великобритания, когато ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов.

Мачът, който ще се излъчва на живо по стрийминг платформата Нетфликс, ще бъде първият с участието на Фюри, откакто загуби реванша си срещу Олександър Усик през декември 2024 година.

37-годишният британец се оттегли от бокса месец след поражението в двубоя срещу украинеца, но по-рано през януари потвърди, че планира завръщане към бокса.

„Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!", заяви Тайсън Фюри, цитиран от BBC.

Арсланбек Махмудов е с година по-млад от Фюри и е спечелил 21 от 23-те си професионални мача. Балансът на британеца е 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи.