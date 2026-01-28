ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би в репетицията за "Лудогорец", единственият нов пак блесна

2412
Единственият гол до момента в "Левски" Армстронг Око-Флекс направи неофициален дебют на "Герена". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" победи в последната си контрола преди рестарта на първенството у нас.

На "Герена" "сините" на Хулио Веласкес биха 3:1 втородивизионния "Вихрен".

Единственият нов в лидера в Първа лига - Армстронг Око-Флекс, пък отново блесна. Ирландецът спечели дузпа през първата част, след която Евертон Бала откри резултата.

В началото на втората част Фабио Лима удвои.

В 76-ата мин Асен Митков направи резултата класически. 60 секунди по-късно Даниел Манолев намали за гостите.

Проверката за "сините" пропуснаха Мустафа Сангаре и Светослав Вуцов.

За тарана това е втори пореден мач, който гледа от трибуните. Той има някакъв физически проблем. Младият страж пък явно също има лек проблем и затова не бе на вратата.

Следващата седмица, на 3 февруари, "Левски" излиза в спор за суперкупата, като съперник ще е "Лудогорец".

