Освен победа "Лудогорец" чака помощ от 5 тима, сред тях е и бивш на Десподов

“Лудогорец” се нуждае от задължителна победа срещу “Ница” в последното завъртане от същинската фаза на Лига Европа, за да продължи към плейофите на турнира. Успех в Разград тази вечер над клуба от Лазурния бряг обаче най-вероятно няма да е напълно достатъчен на хегемона, за да стигне до топ 24. В лагера на шампионите, и то много, ще се надяват някой от тимовете пред тях в класирането - в момента българският първенец е 25-и,

да допусне

грешка на

финалното

препятствие

Активът на родния хегемон е 7 точки.

“Лудогорец” има теоретичен шанс да измести 5 отбора пред него в класирането. Но най-реалистична изглежда възможността това да е “Бран”. Норвежкият тим има най-трудната задача от въпросните тимове. “Бран”, заемащ 22-а позиция с актив от 9 точки, е гост в Австрия на “Щурм”. Ако клубът от Грац, където преди време игра Кирил Десподов, бие скандинавците, а “Лудогорец” спечели, разградчани отиват на плейоф.

Погледите на хората в Разград при благоприятен развой на срещата с “Ница” обаче няма да са насочени само към Австрия. А ще мятат по едно око и какво се случва в Германия. По времето, когато “Лудогорец” приема “Ница”, “Щутгарт” посреща друг от тимовете, с които българският шампион ще се бори за топ 24 до последната минута. Става дума за швейцарския “Йънг Бойс”. Отборът от Берн е с актив от 9 точки, а немците при категоричен успех имат минимален шанс за топ 8, което ще значи класиране директно за 1/8-финалите. Освен това “Щутгарт” е един от фаворитите във второто по сила състезание на УЕФА.

Останалите 3 клуба, които “Лудогорец” може да измести при победа, са “Селтик” (с 8 точки), “Лил” (9) и “Динамо” (Загреб) - 10 точки. Шотландците посрещат “Утрехт”, който

няма никакъв

шанс за

продължаването

напред

и е спечелил само точка през кампанията.

“Лил” пък посреща един от тимовете, замесени в борбата за първото място - “Фрайбург”. Германците са в много добра форма, но френският тим няма да се даде лесно. “Динамо” (Загреб) пък трябва да падне с поне 2 гола разлика при визитата си на датския “Мидтиланд”, че “Лудогорец” да измести хърватите. “Имаме увереност, че вкъщи сме вкарали шест гола в последните два мача в Европа. Доволен съм от групата, с която разполагам. Играчите са подготвени, дори като влязат от пейката, да направят разликата. Вътрешната конкуренция ще ни даде по-високо качество. Ние трябва да се представим по най-добрия начин. Има огромна конкуренция в отбора на “Ница”. Почти на всеки пост имат по трима играчи”, каза треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо пред срещата.

Бранителят на шампионите пък призна, че всеки един мач до края на сезона за тима ще е като финал.

“Искам да се представим по най-добрия начин, за да покажем, че “Лудогорец” е един голям и успешен клуб, и се надявам това да се случи срещу отбора на “Ница”, който също е голям клуб. Ние сме се подготвили за този мач и се надяваме да спечелим 3-те точки, те нямат какво да губят в този мач.

Амбициите на

“Лудогорец”

винаги са

големи”,

каза защитникът. В същото време бразилският “Вашку да Гама” се е свързал с крилото на “Лудогорец” Ерик Маркус с предложение да го върне в редиците си. Именно от този клуб първо под наем, а след това и с постоянен договор офанзивният футболист се озова в Разград.

Иначе 14-кратните шампиони на България се разделиха с друг бразилец. Емерсон Родригес ще доиграе сезона под наем в “Ботев” (Пд).

