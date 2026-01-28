Рекорден брой трансфери през 2025-а за над $ 13 млрд.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клубовете по света са направили рекорден брой международни трансфери през 2025 година, а тяхната обща стойност надвишава 13,08 млрд. долара според Глобалния доклад на международната футболна централа ФИФА, предава агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Числото представлява увеличение от 7% спрямо предходната година и е най-високата стойност в историята на мъжкия футбол. Сред всичките нива на спорта - мъжкия, женския и аматьорския футбол, ФИФА съобщи, че е поставен рекорд от 86 158 международни трансфери през миналата година.

Преминаването на германския полузащитник Флориан Вирц от "Байер" (Леверкузен) в английския "Ливърпул" за 137,77 милиона долара е сред най-скъпите сделки през годината. Юго Екитике ("Айнтрахт", Франкфурт към "Ливърпул"), Джон Дуран ("Астън Вила" към "Ал Насър"), Бенямин Шешко ("РБ Лайпциг" към "Манчестър Юнайтед") и Ник Волтемаде ("Щутгарт" към "Нюкасъл") допълват топ 5 за 2025-а.

В женския футбол са били направени 2440 международни трансфери - над 6% увеличение спрямо предишните 12 месеца. Тяхната обща стойност е рекордните 28,6 милиона долара - над 80% повече от тази през 2024-а.

Според ФИФА 59 162 аматьори са се прехвърлили към чуждестранни отбори през 2025 година, което също е рекорд и представлява увеличение от 9,4% спрямо предходната година.