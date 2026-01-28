100 дни преди старта на Giro d'Italia 2026 България се включва в глобалната инициатива Illuminations

На 28 януари 2026 г., точно 100 дни преди старта на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d'Italia, България се включва в международната инициатива Illuminations. Кампанията е официална част от комуникационната стратегия и предвижда емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово – символичния цвят на състезанието и на легендарната лидерска фланелка maglia rosa. Участието на България в Illuminations има за цел символично да отбележи историческия факт, че за първи път в 109-годишната си история Giro d'Italia ще стартира от България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

В рамките на инициативата в розово ще бъдат осветени следните знакови обекти:

в Несебър – крепостните стени на Стария град;

в Бургас – Бургаският мост;

във Велико Търново – крепостта Царевец;

в Пловдив – Колодрумът;

в София – Националният дворец на културата (НДК).

Чрез тази визуално въздействаща инициатива се създава международно разпознаваем образ, който свързва спорта, културното наследство и архитектурата, като същевременно насочва вниманието на милиони зрители и туристи към историческите забележителности на включените локации. Осветените обекти ще бъдат използвани в телевизионни репортажи, дигитални платформи, социални мрежи и туристически кампании в навечерието на старта на състезанието.

По този повод министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош заяви: „Giro d'Italia е начин да покажем и природата, културата и историята на страната пред милиони хора по света. С включването на България в инициативата Illuminations ние още веднъж заявяваме присъствието си на глобалната туристическа карта като атрактивна и разнообразна дестинация".

Giro d'Italia 2026 е част от календара на UCI WorldTour и е сред трите най-големи колоездачни обиколки в света. Провеждането на откриването „Grande Partenza" и първите три етапа от състезанието в България, както и включването на страната ни в инициативата Illuminations, са резултат от целенасочената и последователна работа на настоящото правителство за утвърждаване на България като надежден партньор и атрактивна дестинация за големи международни спортни и културни форуми.