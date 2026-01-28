Веласкес: "Левски" трябва минимум да задържим нивото или да го вдигне

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че проблемите на Сангаре не са сериозни и той ще бъде на линия за финала за суперкупата на България.

„За нас това бе просто една тренировка, в която беше важно да натрупат играчите по поне 45 минути. На някои играчи, на които им бе нужно, дадохме повече минути като Алдаир. Но като цяло не исках да имам футболисти с повече от 45 минути, за да не се натрупва умора и да можем да тренираме пълноценно. Това бе просто още една тренировка и сме положително настроени", започна Веласкес.

„Не е сериозен проблемът на Сангаре. Вчера, след като се прибрахме, направихме лека тренировка и той се включи нормално. Направихме му изследвания. Има много лек мускулен проблем. Сметнахме за необходимо да не поемаме риск с него. Ако беше играл в днешния мач рискувахме да не почне нормален тренировъчен ритъм в следващите дни. Повечето тренировки в Анталия тренираше нормално, натрупа минути в контролите. Ако претеглим всичко преценихме, че е по-добре да не поемаме риск", разясни състоянието на Мустафа Сангаре Веласкес.

„Вече ме познавате от доста време. Няма да загубя и грам енергия в мислене какво ще се случи напред във времето. Съвпадение е, че този мач е с „Лудогорец". За мен предстои мач, в който трябва да трупаме увереност. Да се раздадем, за да спечелим важен трофей за клуба. Трансферният прозорец е отворен още доста дълго време. Оттук-насетне както съм казвал винаги, пазарът е динамичен по отношение на входящи и изходящи трансфери. Изключително съм доволен от играчите, които са при нас. Това, което ще предложи трансферният прозорец, трябва да го приемеш по нормален начин. Връщам се отново към съобщението след почивката. Минимум трябва да задържим нивото и ако можем да го подобрим. Както и през другите трансферни прозорци, този е трети, откакто съм тук, комуникацията е директна между всички замесени в клуба. Работим по възможни входящи трансфери. Аз обаче съм фокусиран върху ежедневната ми работа с играчите в търсене на това да изкарам най-добрата версия на всеки един от тях. След края на подготовката вече се фокусирам върху прекрасния финал, който ни предстои", завърши Веласкес.