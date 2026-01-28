Протести в Италия срещу присъствието на американски агенти от ICE на олимпийските игри

Граждани и политици в Италия протестират срещу охраната от американската имиграционна полиция ICE на олимпийските игри в Милано-Кортина.

Италиански политици се обявиха против присъствието в страната на агенти от презокеанските имиграционни служби и гранична полиция след събитията в Минесота. Официален Рим се опитва да успокои духовете и посочва, че американските сили ще действат единствено в дипломатическите представителства на Вашингтон, но не и на терен.

Отделът за разследвания по вътрешната сигурност към имиграционните ще подкрепя службата за сигурност на Държавния департамент по време на зимната Олимпиада в Италия между 6 и 22 февруари, потвърдиха американските власти, цитирани от БНТ. Този отдел се бори с трансграничната престъпност, докато в Минесота действа подразделение, което се занимава с експулсиране, но това не спира негативните реакции в Италия.

Общественият ред, включително по време на Олимпиадата, ще се поддържа единствено от италианските служби, увериха властите. В Италия не пристигат части на нацисткия SS, заяви външният министър Антонио Таяни.

Антонио Таяни, министър на външните работи на Италия: "Присъствието на правоприлагащи агенции от други страни, не на терен, а в оперативните зали за охрана на всяко събитие, не е нещо необичайно. Тяхната роля е съпътстваща, основно по отношение на информацията, но повтарям в рамките на практиката на други страни при всяко световно събитие. Така че, няма да видим американски имиграционни агенти по улиците."

Маурицио Лупи, лидер на малка центристка партия от управляващата коалиция, определя идването на американски агенти за Олимпиадата като "пълна идиотия". Кметът на Милано Джузепе Сала нарече американските имиграционни "милиция, която убива". Опозиционната партия на бившия премиер Матео Ренци каза, че американските агенти от имиграционните не представляват италианските ценности и не трябва да бъдат допускани в страната. Редови италианци в Рим са още по-категорични.

Микела Пена, жителка на Рим: "Не ги искаме, не желаем този свят, може да си ги задържат. Всъщност трябва да бъдат заключени защото са нацистки лунатици. Малко е да ги наречеш фашисти."

Джузепе, жител на Рим: Не мисля, че е нужна допълнителна полицейска охрана. Италианските сили са способни да защитят американските атлети. За първи път чуваме, че американските атлети трябва да бъдат пазени от специални части. Още повече, че те третират американския народ по недостоен начин. Нямаме нужда от тях.

Организационният комитет на Олимпиадата свързва идването на имиграционните власти с присъствието на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио на церемонията по откриване на игрите.

Марко, жител на Рим: "Да се надяваме, че ще бъдат единствено ескорт за тези, които се нуждаят и няма да предприемат опасни действия. Бях изненадан от случилото се в САЩ - страна, смятана за родина на демокрацията."

В деня на откриването на игрите левият италиански профсъюз ЮЕсБи планира демонстрация в центъра на Милано под надслов "вън американските имиграционни".