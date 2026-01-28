Саудитци позлатяват носителя на “Златната топка”

Актуалният носител на “Златната топка” Усман Дембеле е сериозно изкушаван финансово от саудитската футболна лига. Според информациите на френския ас на ПСЖ му е обещана заплата, която да се доближава до тази на Кристиано Роналдо. Португалецът печели 488 000 британски лири на ден в арабския “Ал Насър”. Възнаграждението на Дембеле в момента в носителя на Шампионската лига пък е около 15 млн. лири годишно. Или иначе казано, на изток от Европа ще получава в пъти повече.

Целта за трансфера на носителя на “Златната топка” е повече от ясна. Саудитска Арабия иска още да популяризира футболната си лига. Освен споменатия Кристиано там играе и друг носител на ценното отличие - Карим Бензема. А първенството е пълно със звезди, като Садио Мане, Кингсли Коман, Дарвин Нунес, Рубен Невеш и много други.

Източниците разкриват, че арабите планират да отмъкнат Дембеле през лятото. Трансферната му сума няма да е никакъв проблем за клубовете от саудитското първенство.