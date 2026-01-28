“Левски” може да се подсили с играчи и след подновяването на сезона

Хуан Переа от “Локо” (Пд) е второто ново попълнение на “сините” за 2026-а година

Въпреки че в състава си “Левски” има по няколко играчи на всеки пост, не е изключено “сините” да се подсилят и с още няколко играчи. А това може да се случи и след подновяването на първенството - през втората седмица на февруари. Трансферният прозорец в България затваря на 24-и другия месец.

Столичани вече си осигуриха втори нов за 2026-а година. Нападателят на “Локо” (Пд) Хуан Переа премина задължителните медицински тестове и трансферът му трябва да бъде оповестен в най-скоро време. Сумата за правата му ще бъде платена с парите от продадения в Полша преди седмици Борислав Рупанов. На “Герена” Переа ще получава една от най-високите заплати - 15 хил. евро.

Така за една зима “сините” спазариха и от двата пловдивски тима. Първото им ново попълнение Армстронг Око-Флекс дойде в София от “Ботев”.

В същото време окончателно отпадна вариантът бившият играч на ЦСКА Марселино Кареасо да се озове в “Левски”. Същото важи и за нападателя на “Септември” Бертран Фурие.

“Левски” продължава да се оглежда за бранител и за халф, с които още повече да се засили конкуренцията у лидера в Първа лига.

“В случая трансферният прозорец е отворен още дълго време. Пазарът е динамичен що се отнася до входящи и изходящи трансфери. Доволен съм от играчите, с които разполагаме. Трябва да приемеш по нормален начин това, което ще предложи пазарът. Минимум трябва да задържим нивото, което сме стигнали, и ако имаме възможност, да го подобрим. Комуникацията е директна между замесените в този процес в клуба. Работим върху възможни входящи трансфери”, каза предводителят на “сините” Хулио Веласкес след последната проверка преди рестарта на футбола у нас. В нея “Левски” би 3:1 “Вихрен” (Сандански) от Втора лига.

Двубоя пропусна Мустафа Сангаре. Таранът на столичани има лек проблем, а испанският наставник на отбора решава да го запази за предстоящия мач - този срещу “Лудогорец” за суперкупата на 3 февруари.

“Фокусиран съм към следващия мач. За мен не предстои мач, в който да трупаме увереност. Това е мач, в който трябва да се раздадеш, за да спечелиш важен трофей за институцията, която представляваш”, каза още испанският тактик.

