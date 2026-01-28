Пената направил Бончук Андонов фотограф, а той подреди изложба за него (Снимки)

Кметът на София Васил Терзиев: По-голям обединител от Димитър Пенев скоро няма да се роди

Известният спортен фотограф Бончук Андонов направи изложба с уникални снимки от живота на Димитър Пенев, който ни напусна на 3 януари. И разказа как може би той е причината да се захване с професията.

"Дипломната ми работа беше за футболните запалянковци. Но нямах достъп до терена. Бях никой. На "Армията" видях един познат от "Народен спорт", и той чака да влезе. И ми каза: Не се напъвай, Пената ще оправи нещата. И наистина отборите влизат, викна го, обясни му за какво става въпрос и Пената ме прегърна, преминахме през милиционерите като на парад и снимах. От този момент стартира запознанството ни с него", разказа Бончук Андонов. В изложбата са включени 80 уникални снимки, като има такива дадени от семейството на Пената, а още от сина на Бончук - Костадин Андонов, и старите майстори Димитър Михайлов, Петър Спасов и Янко Гъров.

Изложбата е по инициатива на Столичната община и фондация "София - европейска столица на спорта". Лично кметът Васил Терзиев я откри. "Такъв обединител на нацията няма да се роди повече. Посланието на изложбата е да ценим и съхраняваме личностите и миговете, когато сме обединени и много по-силни чрез успехите на българските спортисти, както и да завещаем това, на което искаме да се радват следващите поколения", каза още Терзиев.

За ролята и заслугите на Стратега говориха още ректорът на НСА проф. Красимир Петков и спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.

На откриването присъстваха още председателят на общинския съвет Цветомир Петров, общински съветници, легендарният масажист на националния отбор Христо Запрянов-Доцента, дясната ръка на Пената по време на световното в САЩ Красимир Борисов, бившият президент на ЦСКА и БФС Валентин Михов, много привърженици и приятели на великия треньор.

Бончук Андонов специално се спря и на мача на "Парк де Пренс", известен като Великден за българския футбол, когато дълго се колебал дали да си смени филма в края на двубоя и да продължи да снима. В крайна сметка го сменил. "В този момент Любо Пенев даде паса на Емил Костадинов и останалото е история. Направих 14 снимки, които са ми най-скъпите", отбеляза той.

"Дано правим такива неща и почитаме хората, докато са още живи", пожела пък Валентин Михов.