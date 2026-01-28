Бивш национал аут за месец заради разкъсан мускул

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убиха с нож 35-годишна французойка в Люксембург

Валентин Братоев Снимка: NVL.BG

Капитанът на волейболния “Дея Спорт” Валентин Братоев ще бъде извън игра около месец заради контузия. 

Бившият национал има разкъсване на мускул в прасеца. Не се е наложило да минава ядрено-магнитен  резонанс. Ехографът е показал степента на контузията. 

“Вальо е получил травмата на тренировка. Нужно е време за възстановяване, минимум месец”, призна  пред “24 часа” президентът и собственик на “Дея спорт” д-р- Александър Маджуров.

Така бургаският отбор  ще гостува в петък на шампиона “Левски” в мач от 14-ия кръг на първенството без своя капитан.  Вальо Братоев ще пропусне и повечето от срещите на “Дея” през февруари.

Бургаският тим заема 6-ата позиция във временното класиране с 6 победи, 6 загуби и 19 точки.

Шампионите от “Левски” са на второто място с 10, 2, 28. Лидер продължава да бъде пловдивският “Локомотив Авиа”. Възпитаниците на Найден Найденов имат само едно поражение при 10 успеха и 28 т. Те имат по-добра геймова разлика от “сините”.

