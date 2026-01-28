Карлос Алкарас хлътнал по много известна диджейка от Корея

Влюбен ли е Карлос Алкарас? Най-вероятно, ако човек се вгледа по-внимателно сред хората в ложата му в Мелбърн.

По време на мача на водача в световната ранглиста по тенис с Алекс де Минор най-усърдна в овациите бе една корейка. Известната като Пеги Гу е сред най-търсените диджей и музикални продуценти и според запознати в бранша хонорарът ѝ за участие започва от 300 000 долара на вечер.

Здраво татуираната Пеги всъщност се казва Ким Мин Джи и е родена на 3 юли 1991 г. в Инчеон. Популярна е с многото си снимки в социалните мрежи, а сред рисунките по тялото ѝ има няколко на жираф. Така на корейски се казва и нейната модна линия.

Както можеше да се очаква, един от въпросите към Алкарас бе за отношенията му с диджейката.

“Пеги е моя приятелка и е много яко момиче. Радвам се, че е тук”, отговори испанецът. Преди да пристигне в Австралия за първия за сезона турни от “Големият шлем”, шампионът от “Ролан Гарос” и US Open имаше вечеря с корейката в Сеул, където той игра демонстративен мач с Яник Синер.

Диджейката е в Мелбърн и заради професионален ангажимент, тъй като ще пуска музиката преди финала при мъжете в неделя.

През ноември в интервю Карлос бе попитан дали има приятелка (това бе въпрос “от името на всички момичета по света”), и той отговори на бившата руска тенисистка Елена Веснина, че сърцето му е свободно.

Месеци наред се говореше за връзка на Алкарас с бившата носителка на титлата от US Open Ема Радукану и испанецът често бе сниман в компанията на родената в Канада британска тенисистка с баща румънец и майка китайка.

На всеки от мачовете си в Мелбърн Карлос получава предложения за брак от зрителки.

