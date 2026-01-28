ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов 18-и на леда в Шладминг

844
Алберт се пуска в първия манш в Шладминг.

Алберт Попов зае 18-о място в най-престижния слалом за сезона - нощният в австрийския курорт Шладминг. Най-добрият ни алпиец направи грешки и в двете си спускания и в крайна сметка изостана на 4,02 секунди от победителя Хенрик Кристоферсен (Норвегия) на изключително заледеното трасе.

За ужас на домакините от всичките им състезатели завършиха само трима - Фабио Гщрайн (пети), Мануел Фелер (десети) и Йошуа Щурм (дванадесети).

Норвежците постигнаха двоен триумф, след като на 34 стотни след Кристоферсен изостана Атле Ли Макграт, който водеше след първия манш. Трети на стълбичката се качи Клеман Ноел (Франция).

Стартът в Шладминг бе последният преди олимпийските игри в Милано и Кортина.

