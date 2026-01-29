Лудост! С гол на вратар Моуриньо ликува, а "Реал" е аут топ 8 в Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В приказна за водения от Жозе Моуриньо "Бенфика" "орлите" биха по много специален начин бившия му тим "Реал" с 4:2 в последния кръг на Шампионската лига.

При 3:2 за португалските домакини в продължението Специалния прати в предни позиции украинския вратар Андрей Трубин при статично положение. Той вкара с глава за 4:2 в 98-ата мин.

Така лисабонци успяха по голова разлика да финишират 24-и, измествайки "Марсилия", и така да хванат последния влак да елиминациите.

"Бенфика" завърши 24-и в шампионската фаза на най-авторитетния европейски турнир. С успеха тимът на Моуриньо изкара "Реал", благодарение и на останалите резултати, от топ 8 и съответно директно класиране на 1/8-финал. Мадридчани отидоха от 3-и преди последния кръг на 9-ата позиция.

Освен "Реал" от топ 8 излязоха носителят на трофея ПСЖ и "Нюкасъл" след 1:1 в Париж, а там място намериха "Барселона", "Спортинг" (Лисабон) и "Манчестър Сити".

"Арсенал" завърши първи с пълен актив от 8 победи след 3:2 над "Кайрат" в Лондон.

Останалите директни 1/8-финалисти са по ред на класиране - "Байерн", "Ливърпул", "Тотнъм", "Барселона", "Челси", "Спортинг", "Манчестър Сити".

В баражите са "Реал", "Интер", ПСЖ, "Нюкасъл", "Ювенутс", "Атлетико" (М), "Аталанта", "Байер" (Л), "Борусия" (Д), "Олимпиакос", "Брюж", "Галатасарай", "Монако", "Карабах", ""Будьо/Глимт".

Аут от Шампионската лига са "Марсилия", "Пафос", "Сен Жилоаз", ПСВ, "Атлетик"(Билбао), "Наполи", "Копенхаген", "Аяккс", "Франкфурт", "Славия" (Прага), "Виляреал", "Кайрат".

Резултати:

"Арсенал" - "Кайрат" 3:2

"Бенфика" - "Реал" 4:2

"Айнтрахт" (Фр) - "Тотнъм" 0:2

"Атлетик" (Б) - "Спортинг" (Л) 2:3

"Атлетико" (М) - "Будьо/Глимт" 1:2

"Аякс" - "Олимпиакос" 1:2

"Байер" (Л) - "Виляреал" 3:0

"Барселона" - "Копенхаген" 4:1

"Борусия" (Д) - "Интер" 0:2

"Брюж" - "Марсилия" 3:0

"Ливърпул" - "Карабах" 6:0

"Манчестър Сити" - "Галатасрай" 2:0

"Монако" - "Ювентус" 0:0

"Наполи" - "Челси" 2:3

"Пафос" - "Славия" (Пр) 4:1

ПСВ - "Байерн" 1:2

ПСЖ - "Нюкасъл" 1:1

"Сен Жилоаз" - "Аталанта" 1:0