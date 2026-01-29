Ето възможните двойки при баражите за 1/8-финалите на Шампионската лига

След последния кръг на основната фаза в Шампионската лига се определиха отборите от 9-о до 24-о място които ще излъчат останалите участници в осминафиналите на турнира след сигурните от топ 8.
Те са разпределени в 4 потока, като всеки тим ще срещне един от двата си потенциални съперника, като това ще стане ясно при жребия.
Възможни двойки:
"Монако"/"Карабах" - ПСЖ/"Нюкасъл"
"Брюж"/"Галатасарай" - "Ювентус"/"Атлетико" (М)
"Будьо/Глимт"/"Бенфика" - "Реал"/"Интер"
"Борусия" (Д)/"Олимпиакос" - "Аталанта"/"Байер" (Л)