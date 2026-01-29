Джокович: Някои май забравиха за титлите ми

Голям късметлия се оказа рекордьорът по титли от “Големият шлем”.

Втори съперник на Новак Джокович се отказа и сърбинът вече е на полуфинал в откритото на Австралия по тенис. 10-кратният шампион загуби 4:6, 3:6 първите два сета срещу Лоренцо Музети и водеше 3:1, когато италианецът прецени, че заради контузия в бедрото няма смисъл да продължава. Победата е под №103 за Новак в този турнир и така бившият водач в ранглистата подобри рекорда на Роджър Федерер (Швейц).

Съперник на Джокович ще бъде друг представител на Италия - шампионът на Australian Open за последните два сезона Яник Синер. Бившият скиор от Южен Тирол отстрани 6:3, 6:4, 6:4 Бен Шелтън (САЩ) и вече има 19 поредни победи в този турнир, като изравни Федерер. Все още недостижим е Новак със серия от 33.

Джокович се подразни от журналист, който намекна, че преди сърбинът е преследвал Федерер и Рафаел Надал, а сега го прави със Синер и Карлос Алкарас.

“В какъв смисъл ги преследвам? Искаш да кажеш, че аз винаги съм преследвач и никога преследван. Това е неуважително, явно някой забравя, че имам 24 титли от “Големият шлем”. Аз създавам собствена история”, каза сърбинът.

