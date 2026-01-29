Бивша №1 в тениса: Снимат ни като животни в зоопарка

Ига Швьонтек не успя в поредния си опит да спечели единствената титла от “Големият шлем” в тениса, която ѝ липсва. Бившата №1 в световната ранглиста от Полша отпадна на четвъртфинал в откритото на Австралия след загуба 5:7, 1:6 от Елена Рибакина.

Рускинята с паспорт от Казахстан ще играе за място във финала с Джесика Пегула, която спечели 6:2, 7:6 (7:1) американския двубой с Аманда Анисимова.

Съвсем обяснимо Швьонтек бе в лошо настроение и освен загубата си намери още един повод да избухне пред журналистите. Това бе случката с Коко Гоф, която бе снимана как на влизане в съблекалнята чупи ракетата си.

Според попякинята състезателите имат нужда от повече спокойствие и интимност, когато не са на корта.

“Въпросът е какви сме ние - тенисисти или животни в зоологическа градина, които всеки снима дори и в момент, когато задоволяват естествените си нужди? Това наистина е прекалено. На “Уимбълдън” край тренировъчните кортове се допускат акредитирани, но не и фенове.

Подобна е ситуацията и на “Ролан Гарос”. Но има турнири, където непрекъснато си под наблюдение. На зрителите им е забавно да разказват как примерно не ме пускат на входа без акредитация, но няма нужда от това”, заяви Ига.

