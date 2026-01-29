8,00 ч Футзал, Ливан - Виетнам "Нова спорт"
10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1
10,00 ч Футзал, Корея - Ирак "Нова спорт"
10,30 ч Голф MAX sport 1
11,00 ч Ски, СК (ж), спускане в Кран Монтана (трен.) Eurosport 2
12,00 ч Футзал, Кувейт - Тайланд "Нова спорт"
12,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1
13,30 ч Колоездене, обиколка на Ал Ула Eurosport 2
14,00 ч Футзал, Киргизстан - Индонезия "Нова спорт"
15,30 ч Колоездене, "Предизвикателство на Майорка" Eurosport 2
16,00 ч Снукър Eurosport 1
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Волейбол, "Галатасарай" - "Халкбанк" MAX sport 1
19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Анадолу Е" MAX sport 3
21,00 ч Снукър Eurosport 1
21,15 ч Баскетбол, "Олимпиакос" - "Барселона" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Лудогорец" - "Ница" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Залцбург" RING
22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Фейенорд" MAX sport 1
22,00 ч Футбол, "Лион" - ПАОК MAX sport 3
22,00 ч Футбол "Цървена звезда" - "Селта" MAX sport 4
22,00 ч Голф Eurosport 2
3,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1