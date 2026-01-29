ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи през изминалото денонощие в странат...

Спорт по телевизията днес

"Лудогорец" приема "Ница" в последния си мач от шампионската фаза на Лига Европа. Снимка: Startphoto.bg

8,00 ч Футзал, Ливан - Виетнам "Нова спорт"

10,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

10,00 ч Футзал, Корея - Ирак "Нова спорт"

10,30 ч Голф MAX sport 1

11,00 ч Ски, СК (ж), спускане в Кран Монтана (трен.) Eurosport 2

12,00 ч Футзал, Кувейт - Тайланд "Нова спорт"

12,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

13,30 ч Колоездене, обиколка на Ал Ула Eurosport 2

14,00 ч Футзал, Киргизстан - Индонезия "Нова спорт"

15,30 ч Колоездене, "Предизвикателство на Майорка" Eurosport 2

16,00 ч Снукър Eurosport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Волейбол, "Галатасарай" - "Халкбанк" MAX sport 1

19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Анадолу Е" MAX sport 3

21,00 ч Снукър Eurosport 1

21,15 ч Баскетбол, "Олимпиакос" - "Барселона" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Лудогорец" - "Ница" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Залцбург" RING

22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Фейенорд" MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Лион" - ПАОК MAX sport 3

22,00 ч Футбол "Цървена звезда" - "Селта" MAX sport 4

22,00 ч Голф Eurosport 2

3,00 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1

"Лудогорец" приема "Ница" в последния си мач от шампионската фаза на Лига Европа.
