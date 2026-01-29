Украинецът Трубин е петият вратар, вкарал гол в Шампионската лига

С гола си в последните секунди на добавеното време при победата с 4:2 над "Реал" украинският вратар на "Бенфика" Анатолий Трубин постави рекорд, какъвто само четирима вратари в историята на Шампионската лига са правили, съобщава Opta Sport.

Трубин е петият вратар, отбелязал гол в най-комерсиалния клубен турнир след Ханс-Йорг Бът (три гола), Синан Болат, Винсент Ениеама и Иван Проведел (по едино попадение).

Трубин прати топката с глава в мрежата зад Тибо Куртоя в 98-ата мин и по тази начин класира грандът от Лисабон, воден от бившия треньор на "Реал" Жозе Моуриньо, на последното 24-ото място в зоната на плейофите за сметка на "Олимпик" (Марсилия). Без попадениеот на вратаря "Бенфика" отпадаше, въпреки победата. "Реал" пък остана девети и също ще играе плейофи за 1/8-финалите.

"В началото не разбрах от какво точно се нуждаем. Томас Араухо и Антонио Силва викаха: "Едно, едно", а аз попитах: „Какво?". Но после видях как всички ми правят знак да продължа напред. Забелязах и треньора, така че изтичах в наказателното поле - и дори не знам... не знам какво да кажа. Беше луд момент. Нещо подобно се случи срещу "Порто", тогава бях толкова близо до гола. Сега успях. Не знам какво да кажа. Не съм свикнал да вкарвам. На 24 години съм и това е първият ми гол. Невероятно", цитира "А Бола" думите на Трубин.

Украинецът стана първият вратар в историята, отбелязал гол срещу "Реал" в европейски турнир.