"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Валери Николов беше избран за президент на Българската федерация по сумо. 60-годишният юрист получи пълно доверие по време на Общото събрание на федерацията.

Валери Николов е роден на 26 септември 1966 г. в Лом. Завършил е висше образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право". Член на Адвокатска колегия - Монтана от 1994 г.

В Управителния съвет на Българската федерация по сумо заедно с председателя влизат Христо Христов и Силвия Спасова.

"Амбицирани сме сумото да получи достойно място в българския спорт. Партината, която проправи Котоошу през 2008 г., ставайки първият европеец в историята, спечелил Купата на Императора, е най-ярък пример на вдъхновение. Искаме отново да влезем в режим на вдъхновение в името на талантливите ни деца. А крайната ни цел е да изградим и професионалисти. И да имаме собствена база с професионално дохио", заяви президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов.