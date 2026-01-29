ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През февруари изтича валидността на над 371 хил. г...

Крушарски: Переа премина в "Левски"

4228
Христо Крушарски

Собственикът на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски обяви на пресконференция, че нападателят Хуан Переа ще подпише договор с Левски".

26-годишният колумбиец ще премине медицински прегледи със „сините" и ще се присъедини към първия в класирането в Първа лига софийски тим.

„Има конкретика за един човек и тя се случи в близките няколко дни. Това е Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме - "Левски". Да мине медицинските прегледи, да минат процедурите. Договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията и желанията, които имаше", каза Крушарски пред медиите.

Хуан Переа е футболист на "Локомотив" от февруари 2024 година, когато пристигна от португалския "Коимбра".

Той има 45 мача с фланелката на „железничарите", в които е отбелязал 15 гола.

Христо Крушарски

