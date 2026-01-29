Мбапе избухна след поредния провал на "Реал": Позор!

Звездата на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе бе бесен след загубата от "Бенфика" 2:4 в Шампионската лига.

Гол с глава в 98-ата минута на вратаря на португалците Анатолий Трубин лиши 15-кратния европейски шампион от автоматично място на осминафиналите. И те ще трябва да преминат през плейофите.

„Не става въпрос за качество, нито за тактика. Това, което видяхме, е необичайно. Четвъртият гол е позор. Третият също не промени нищо, но малко ни е срам, че го допуснахме. Трябва да се стегнем, защото имахме три добри мача преди това", каза Мбапе, който отбеляза два гола.