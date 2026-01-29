ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български рефер свири на европейското по футзал

Калоян Кирилов

Българското съдийство отново има повод за гордост. Варненският международен съдия по футзал Калоян Кирилов бе сред избраните арбитри да ръководят срещи от европейското първенство по футзал, което се провежда в Словения.

"Още в първите дни на турнира Кирилов получи сериозно доверие, като ръководи два изключително престижни двубоя – Португалия – Унгария и Словения – Испания. Срещите преминаха на много високо съдийско ниво, а представянето на българския арбитър бе оценено изключително положително от ръководството на Съдийската комисия на УЕФА.

Лични поздравления към Калоян Кирилов отправи Педро Галан, председател на европейската централа по футзал, което е сериозно признание за професионализма и авторитета на българския съдия на международната сцена. Очаква се Кирилов да получи още няколко назначения до края на надпреварата.

След успешните си изяви през годините на световни първенства и финали в Шампионската лига, наш съдия отново се нареди сред най-добрите футзал съдии в Европа, доказвайки, че България има сериозно присъствие в елита на европейското съдийство.

За пореден път отличната и целенасочена работа със съдиите по футзал в годините на проф. Йордан Иванов дава своя резултат – успех, с който българският футзал и спортната общност у нас могат с право да се гордеят", пишат от БФС на сайта си.

