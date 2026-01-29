"Левски" подписа договор със свой юноша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношата на „Левски" Иво Мотев подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години.

Иво Мотев е роден на 24 март 2008 година и вече записа официален дебют за представителния тим на клуба на 20 юли 2025 година при победата над „Монтана" с 5:0 на стадион „Георги Аспарухов".

Той е част от Академия „Левски" от 2017 година. Записва 133 мача и вкарва 49 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 17 мача, в които отбеляза 1 гол.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините".