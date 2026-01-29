Конгрес на БФС ще има на 20 март, предстоят промени в устава и логото

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе заседание, а след него изпълнителният директор на Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добри Гьонов дадоха пресконференция, на която представиха основните взетите решения.

Изпълкомът прие проект за свикване на редовен отчетен конгрес на БФС, който ще се проведе на 20 март в София. В дневния ред на конгреса са включени приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и промени в устава на БФС. Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.

По време на заседанието бе дадена зелена светлина за започване на обсъждания относно ребрандиране на Българския футболен съюз, включително промени в логото, цветовата гама и визуалната идентичност на организацията.

Сред разгледаните теми бяха и солидарните плащания от УЕФА за участието на "Лудогорец" в Лига Европа, като бе прието 17% от средствата да бъдат разпределяни към клубовете от Втора лига (в това число не влизат дублиращите състави на отборите от елита във втория ешелон – ЦСКА и "Лудогорец"). Предстои допълнителна среща с представителите на лигата за детайлно разясняване на механизма.

Изпълкомът взе решение програмата за плейофната фаза в Първа лига да бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион. БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между "Левски" и ЦСКА.

По отношение на лицензирането бе даден мандат на Лицензионната комисия да проведе своята процедура, а като изключение бе прието "Септември" (София) да завърши сезона с домакинства на стадион „ДИТ", като мачовете с по-голям зрителски интерес ще се играят на Националния стадион "Васил Левски" или други подходящи съоръжения.